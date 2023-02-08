إيران تواصل إحتفالاتها بالذكرى الـ44 لانتصار ثورتها الإسلامية

العالم - خاص بالعالم

كما اطلقت المنظمات الداعية والداعمة للاحتفالات في ايران على هذه اليوم يوم الثورة الاسلامية القوات المسلحة صانعة الامن والقوة الاقتدار.

قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خلال استقباله حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اكد على ما وصلت اليه القوات المسلحة الايرانية من قوة وتطور وانها باتت تصنع ما تحتاج حتى الطائرات مضيفا ان جيش الجمهورية الاسلامية اليوم اكثر ثورية وايمانا وجهوزية من الايام الاولى للثورة.



واكد السيد القائد ان ايران تحتاج اليوم إلى المزيد من الوحدة لافتا إن مسيرات يوم الحادي عشر من فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ستكون تجسيدا لحضور الشعب وعزته وثقة الشعب ببعضهم البعض كما أنه مؤشر علي الوحدة الوطنية.

هذا ولعبت القوات المسلحة الايرانية خلال هذه الاعوام من الثورة دورا كبيرا في ارساء الامن والاستقرار في البلاد والمنطقة بكلها حيث انضمت منذ البداية للثورة الاسلامية وايدت الامام الخميني وساندت الثوار.

كما لعبت دورا محوريا في حماية الثورة من خلال مواجهة حركات التقسيم والجماعات الارهابية المدعومة من امريكا والغرب، كما اثبتت القوات المسلحة قواتها واعتقادها بالثورة واهدافها من خلال مواجهتها لقوات صدام حسين خلال ثمان سنوات من الحرب المفروضة على ايران.

وعملت القوات المسلحة الايرانية خلال هذه السنوات على بناء نفسها ومواجهة العديد من المؤامرات والتدخلات واستطاعت تصنيع العديد من الاسلحة المتطورة والوصول الى الاكتفاء الذاتي كما ارست قوة امنية داخلية حفظت الامن والاستقرار في ربوع الوطن.

وفرضت القوات المسلحة الايرانية ايضا معادلة عسكرية وسياسية في المنطقة من خلال تامينها البحار ومواجهة الارهاب الذي انتشر في المنطقة خلال الاعوام الماضية وصنعت بلدا مستقرا ومستقلا يواجه قوى الاستكبار والغطرسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...