الاحتلال يعتدي على المعتصمين بمحيط مبنى مهدد بالهدم بالقدس المحتلة

العالم - خاص بالعالم

المئات من القوات الخاصة وعناصر شرطة الاحتلال تقتحم محيط البناية المهددة بالهدم لأنزال علم فلسطين وتقذف بقنابل الصوت وتعتدي بالهراوات على المشاركين المقدسيين الذين جاءوا استجابة لدعوة القوى الوطنية والاسلاميه لأداء الصلاة والاعتصام، لحماية البناية التي يقطن بها أكثر من 100مقدسي.

والوقف أمام سياسة الهدم التي تزايدت في الأونة الاخيرة استجابة لقرار المتطرف وزير الامن القومي بن غفير بحكومة نتنياهو المتشددة.



المرجعيات الدينية بالقدس المحتلة دعت أبناء القدس للمواجهة والصمود أمام ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك من تغير للوضع القائم وسياسة التهجير من خلال هدم العشرات من المنازل والمشأت التجارية بعد تولي حكومة التطرف بنيامين نتنياهو زمام الحكم مؤخرا.



وتشهد مدينة القدس بكافة أحيائها مواجهات ضد الاحتلال الذي ينفذ إجراءات أنتقامية بحق أبنائها والتي تصاعدت بعد العمليات الفلسطينية الفردية والتي أثبتت فشل المنظومة الامنية.

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