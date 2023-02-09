الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد هاشتاغ..

شاهد.. يا عرب سوريا بخير.. أنتم لستم بخير..

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

زلزال سوريا وتركيا، كارثة طبيعية غير مسبوقة منذ عقود، فعلت فعْلَهَا على الخط الممتد من جنوب شرقي تركيا إلى الشمال السوري وصولا إلى لبنان والأردن وفلسطين والعراق. سوريا وتركيا كانتا الأكثر تضررا من الزلزال الذي خلف عشرات آلاف الضحايا.

سوريا التي تعاني من ويلات الحرب الدولية عليها، ومن الوضع الإقتصادي الصعب، كانت ساحة رئيسية للزلزال والمشاهد لا تحتاج إلى تعليق.

من تحت الأنقاض قصص وروايات تعكس حجم الكارثة التي خلفها الزلزال. وللأطفال دائما التأثير الأكبر. نظرات وكلمات تحمل الكثير من المعاني من تحت أنقاض الزلزال.

هاشتاغات كثيرة كانت الأكثر تداولا حول الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا. لدينا تعليق من "شذا" وفيه: اللهم ألطف بإخواننا في مصابهم في الزلزال، وارحم ضعفهم ، وتقبل موتاهم في الشهداء.

"سهيلة" بدورها غردت: أنا من كثر ما شفت أحداث الزلازل بالأمس خفت وما نمت الليل فكيف يلي عاشوها ويلي كانو أحياء تحت الأنقاض ويلي ماتوا عائلاتهم قدام عيونهم ماقدروا يعملو شي الله يكون بعونكم سامحونا فنحن لا نملك إلا الدعاء.

"علي حيدر" ايضا كان له تعليق وفيه: 500 مليون يورو ثمن انتقال لاعب عجوز الى نادي مغمور عالمياً ما عدا المكافآت والهدايا والمخصّصات! يا عرب سوريا بخير.. أنتم لستم بخير.

روابط ذات صلة

ناشطون يستصرخون: ارفعوا الحصار عن سوريا

بالفيديو.. نجاة طفل وشقيقته بعد 24 ساعة من زلزال سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق تؤكد ترحيبها بكافة المساعدات الإنسانية شريطة عدم تسييسها

المجتمع الدولي يعمل على تسييس كارثة الزلزال في سوريا + فيديو

وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا

وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول

كارثة الزلزال والموقف الرسمي العربي من محاصرة سوريا

زلزال سوريا وتركيا، كارثة طبيعية غير مسبوقة منذ عقود