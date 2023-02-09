الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وصول كوادر الهلال الاحمر الايراني الى سوريا لإغاثة المنكوبين بالزلزال

وصول كوادر الهلال الاحمر الايراني الى سوريا لإغاثة المنكوبين بالزلزال
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر محلية في سوريا، مساء يوم الاربعاء، بوصول طائرة تقل كوادر الاغاثة من الهلال الاحمر الايراني الى مطار حلب الدولي.

العالم - ايران

وذكرت المصادر الاخبارية السورية، مساء الاربعاء، ان مجموعة من فرق الاغاثة الايرانية وصلت الى سوريا لتقديم المساعدة الى المنكوبين بالزلزال في هذا البلد.

ونشرت المصادر المحلية صورا عن وصول الفرق الاغاثية للهلال الاحمر الايراني، مساء الاربعاء، الى مطار حلب الدولي.

واشارت مصادر اعلامية ان الطائرة الرابعة التي تنقل المساعدات الانسانية الايرانية قد هبطت في مطار حلب الدولي.

وقال نواب نوري القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في حلب، يوم الثلاثاء، لقناة الميادين، ان المساعدات الانسانية الايرانية ستصل تباعا الى سوريا.

وأضاف: ان المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، ومنذ الساعات الاولى بعد وقوع الزلزال، هرعوا الى تقديم المساعدة، مبينا ان المرحلة الاولى من المساعدات شملت المساعدات الدوائية ووسائل التدفئة.

وتابع: هناك مساعدات اخرى سيتم ارسالها تباعا وستصل بالترتيب الى سوريا. وقد سارع مستشارونا العسكريون والحكومة السورية الى إعداد مطار حلب الدولي لاستقبال المساعدات.

وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير 2023، اجزاء من تركيا وتأثرت به مناطق عديدة في منطقة غرب آسيا وشرق البحر المتوسط. وذكرت مراكز رصد الزلازل ان مركز الزلزال كان على بعد 26 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة غازي عينتاب التركية، فيما شعر به السكان في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق والاردن ومصر والسعودية واجزاء من اوكرانيا واليونان وبلغاريا و...

روابط ذات صلة

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب

الجمهورية الاسلامية الايرانية سبّاقة في تقديم العون لمنكوبي الزلازل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق تؤكد ترحيبها بكافة المساعدات الإنسانية شريطة عدم تسييسها

المجتمع الدولي يعمل على تسييس كارثة الزلزال في سوريا + فيديو

وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا

وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول

كارثة الزلزال والموقف الرسمي العربي من محاصرة سوريا

زلزال سوريا وتركيا، كارثة طبيعية غير مسبوقة منذ عقود