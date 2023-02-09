الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو

الحرس الثوري: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

 اعتبر حرس الثورة الإسلامية، في بيان اصدره الاربعاء بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية ، أن استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو المتمثلة في إثارة الفتنة والتفرقة واطلاق الاكاذيب وبث الشائعات.

العالم - ايران

ودعا حرس الثورة الإسلامية في البيان، الشعب الإيراني الابي والثائر للمشاركة الحماسية والشاملة في مسيرات يوم الله 22 بهمن (11 شباط/فبراير) وقال: بمرور 44 عاما على الانتصار المجيد والمعجز للثورة الإسلامية وانهيار نظام بهلوي الديكتاتوري والعميل، وعلى الرغم من المؤامرات والمحاولات الشريرة للشبكة الصهيونية العالمية وأمريكا الاستكبارية والإرهابية فان علم الجمهورية الإسلامية يظهر فوق تطورات ومعادلات القدرة العالمية.

وأضاف البيان: إن تنامي قدرات الثورة والجمهورية الاسلامية الرادعة والصانعة للحضارة، كحقيقة مؤكدة لا يمكن إنكارها، قد تحققت في الظروف التي كانت إيران في عهد بهلوي تعتبر دولة عميلة وتابعة لسياسات الأجانب خاصة اميركا ولم تكن قد حققت للشعب الايراني مكسبا سوى الذل والمهانة.

واعتبر البيان العبور الضافر للثورة والجمهورية الإسلامية من الازمات الصعبة والخطيرة ، بانه مدين لوحدة وثبات وصمود وذكاء ويقظة الشعب الايراني حول محور ولاية الفقيه وامامي الثورة الاسلامية واضاف: نشكر الله العظيم انه، ورغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي سببتها العداوات والفتن والأزمات التي أوجدها نظام الهيمنة والاستكبار ، وعلى عكس الثورات الكبرى الأخرى في التاريخ المعاصر مثل فرنسا وروسيا، التي شهدت بعد فترة عودة الديكتاتوريات القاسية والمريرة أو الهزيمة الرهيبة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية عرضت إنجازاتها العظيمة والمذهلة في مختلف المجالات السياسية والامنية والدفاعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية و... في العقد الأول من الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الاولى للثورة) امام انظار العالم وأصبحت مصدر فخر لإيران والإيرانيين في المجتمع الدولي.

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

شعبنا سيثبت بمشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة وفاءه للشهداء والامام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق تؤكد ترحيبها بكافة المساعدات الإنسانية شريطة عدم تسييسها

المجتمع الدولي يعمل على تسييس كارثة الزلزال في سوريا + فيديو

وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا

وزير الدفاع الايراني: لدينا تعاون دفاعي مع مختلف الدول

كارثة الزلزال والموقف الرسمي العربي من محاصرة سوريا

زلزال سوريا وتركيا، كارثة طبيعية غير مسبوقة منذ عقود