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وفد عراقي برئاسة "فؤاد حسين" يصل واشنطن

وفد عراقي برئاسة
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية "أحمد الصحاف"، وصول الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية "فؤاد حسين" إلى واشنطن.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن "الصحاف" قوله، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "فؤاد حسين" وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع، يضم عددا من الشخصيات المالية والمصرفية".

وأضاف، أنه "من المؤمل أن يلتقي الوزير نظيره الأمريكي أنتوني بلنكن، كما سيعقد الوفد حواراته مع الجانب الأمريكي والتي ستتركز على دعم السياسة النقدية للعراق وتبادل الدعم المالي والمصرفي بهدف تعزيز رؤية الحكومة العراقية من إجراءاتها بشأن سعر صرف الدولار".

وتابع، "كما سيبحث مع كبار المسؤولين في واشنطن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة، بالاستناد لاتفاقية الاطار الستراتيجي بين الجانبين".

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