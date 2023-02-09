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العراق يجلي 42 مواطنا عبر "مطار غازي عنتاب"

العراق يجلي 42 مواطنا عبر
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الخميس، إجلاء 42 مواطنا عراقيا عبر مطار غازي عنتاب.

العالم - العراق

وذكرت السفارة في بيان لها إنه "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى خلية الأزمة الخاصة المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وعضوية كل من وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية، ورئيس دائرة دول المجاورة ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، تمكنت سفارة العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب من إجلاء (42) مواطنا عراقيا من المناطق التي ضربها الزلزال المدمر".

وأضافت، أن "الرحلة انطلقت في الساعة 3:00 من فجر اليوم الخميس عبر مطار غازي عنتاب بتجاه مطار بغداد الدولي".

وأكدت السفارة "متابعتها بشكل مباشر، مع السلطات التركية عبر وزارة الخارجية التركية، للاطمئنان على أحوال أبناء الجالية العراقية الموجودين في المناطق المتضررة وتقديم الدعم اللوجستي لهم، وضمان سلامتهم وعودتهم إلى الوطن سالمين".

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