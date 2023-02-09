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الهلال الأحمر الإيراني يعلن إجراءاته في المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا + فيديو

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2023.02.09 – أكد د.بهنام سعيدي مدير الشؤون الدولية في جمعية الهلال الأحمر الإيراني إرسال مختلف الأطقم الإغاثية والطبية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا وتركيا، حيث تمكنت من تخليص بعض العالقين تحت الأنقاض.

العالم إيران

وفي اتصال مباشر مع قناة العالم الإخبارية تقدم د.بهنام سعيدي بالتعازي لأهالي ضحايا الزلزال في البلدين الجارين والصديقين تركيا وسوريا، وأوضح أنه وبعد الزلزال مباشرة أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهوزيتها لمساعدة البلدين، حيث كانت أول خطوة إرسال رئيس الهلال الأحمر الإيراني تعازيه.

وأضاف أن الخطوة التالية هي الإعلان عن جوزية الهلال الأحمر الإيراني لإرسال فرق المساعدة والإنقاذ وفق طلب الصليب الأحمر في البلدين، وأوضح أنه وفي ساعات الأولى من الزلزال طالب البلدين بالاحتياجات التي يطلبونها.

وأشار إلى أن المناطق المنكوبة كانت بحاجة إلى فرق الإنقاذ والفرق الطبية، مبيناً أنه تم إرسال الفرق الطبية الماهرة المتخصصة التي قد شهدت عدة زلازل كبيرة، إلى جانب الفرق الطبية.

وأوضح بهنام سعيدي: مثلا الفريق الذي استقر في تركيا استطاع استخراج عدة أحياء من تحت الأنقاض، كان بينهم طفل بعمر سنتين والذي كان قد بقي 60 ساعة تحت الأنقاض، حيث أنقذوا حياة الكثير من المواطنين هناك وأخرجوهم من تحت الأنقاض.

وبين أن الفريق الطبي الإيراني قام كذلك بالمساعدة في معالجة المجروحين والمصابين، مؤكداً أنه وبالأمس أيضا تم إرسال فرق إنقاذ جديدة إلى تركيا وإلى سوريا، مزودة بالأجهزة والمعدات، والتي هي عبارة عن سيارة انقاذ، إلى جانب سائر الأدوات اللازمة، حيث تم إرسالها بطائرات إيرانية إلى هناك.

وقال مدير الشؤون الدولية في جمعية الهلال الأحمر الإيراني: نحن أعلنا جهوزيتنا التامة أن نرسل كافة الأطقم التي تكون حاجة إليها في المناطق المنكوبة، و سنقوم بإنشاء المسكن الضروري للمنكوبين في تركيا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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