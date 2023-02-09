شاهد.. قلق صهيوني على مستقبل الكيان

والبداية مع قلق الصهاينة على مستقبل كيانهم الغاصب في فلسطين المحتلة، بدأ يرتفع منسوبه اكثر فأكثر، مع كل يوم يمضي بفعل الازمات والانقسامات والتراجع على كل المستويات كما يقول احد الخبراء الصهاينة.. الذي يتنبأ بنهاية "اسرائيل"، وان كل شيء يؤشر الى ان "اسرائيل" ماضية نحو الانهيار اكثر فأكثر، حيث اصبحت اقل جذباً في العالم، معتبراً ان هذا يحول اسرائيل الى مكان لا يمكن التفاخر به من قبل الاسرائيليين ابداً.

هذه المواضيع يستعرضها برنامج "غياهب الكيان" مع ضيف الحلقة، نبيه عواضة المتابع للشأن الاسرائيلي.

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