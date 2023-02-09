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شاهد.. قلق صهيوني على مستقبل الكيان

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

يتطرق برنامج "غياهب الكيان" الى القلق الصهيوني على مستقبل الكيان، والخشية من حرب اهلية بين الاسرائيليين المنقسمين، والمخاوف من تكرار العمليات الفلسطينية كما في القدس المحتلة، فضلاً عن المخاطر من تسليح المستوطنين على ارتفاع نسب الجريمة.

والبداية مع قلق الصهاينة على مستقبل كيانهم الغاصب في فلسطين المحتلة، بدأ يرتفع منسوبه اكثر فأكثر، مع كل يوم يمضي بفعل الازمات والانقسامات والتراجع على كل المستويات كما يقول احد الخبراء الصهاينة.. الذي يتنبأ بنهاية "اسرائيل"، وان كل شيء يؤشر الى ان "اسرائيل" ماضية نحو الانهيار اكثر فأكثر، حيث اصبحت اقل جذباً في العالم، معتبراً ان هذا يحول اسرائيل الى مكان لا يمكن التفاخر به من قبل الاسرائيليين ابداً.

هذه المواضيع يستعرضها برنامج "غياهب الكيان" مع ضيف الحلقة، نبيه عواضة المتابع للشأن الاسرائيلي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. قلق صهيوني على مستقبل الكيان

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