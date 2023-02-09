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وصول خامس طائرة إيرانية محملة بالمساعدات إلى الشعب السوري

وصول خامس طائرة إيرانية محملة بالمساعدات إلى الشعب السوري
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم خامس طائرة إيرانية محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا.

العالم - ايران

وقال السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني: إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طناً من المساعدات التي تشمل بطانيات وخيماً ومواد غذائية، يحتاجها أهالي المناطق المتضررة من الزلزال، لافتاً إلى أن هذه هي الدفعة الخامسة من المساعدات الإغاثية التي تقدمها إيران للشعب السوري.

وأشار سبحاني إلى أن طائرة مساعدات سادسة ستصل إلى مطار اللاذقية اليوم وسابعة محملة بالمساعدات الطبية ستصل إلى مطار دمشق لاحقاً.

وأكد سبحاني على أن العلاقات بين إيران وسورية عميقة ووثيقة في جميع المجالات، وأن بلاده مستمرة بدعم الشعب السوري لتجاوز معاناته في هذه الأيام العصيبة، مشيراً إلى أن من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان عليهم أن يثبتوا مصداقيتهم ويسارعوا إلى دعم الشعب السوري، فلا وقت اليوم لتسييس الأمور.

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