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الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنكيل بحقّ الأسرى في سجن "النقب"

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنكيل بحقّ الأسرى في سجن
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنكيلها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن "النقب" الصحراوي.

العالم - فلسطين

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة السجون تواصل احتجاز (68) أسيرًا في قسم (6) في ظروف صعبة ومأساوية، وحتّى اليوم وبعد مرور (12) يومًا على عملية القمع التي تعرضوا له.

وأوضح أن إدارة السجون تجردهم من مقتنياتهم، وتحرمهم من أبسط حقوقهم، وما فاقم من معاناتهم البرد الشديد، والنقص في الأغطية، والملابس، وترفض إعادتهم إلى القسم الذي نقلوا منه خلال عملية القمع.

ولفت إلى أنه وعلى مدار الفترة الماضية، واجه الأسرى عزلًا جماعيًا، ومؤخرًا فقط سمح لهم بالخروج للفورة.

يُشار إلى أن إدارة السّجون، نفّذت عمليات قمع في عدة سجون في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، وكان من ضمنها أقسام في سجن (النقب).

يذکر ان عدد الأسرى في سجن (النقب) يبلغ نحو (1300) أسير.

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