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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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الإعام العبري يعلن عن قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار تجاه شاب فلسطيني بالقرب من مخيم الفوار حنوب الخليل بزعم تنفيذه عملية طعن
الرئيس رئيسي: نتمى السعادة والسلام للشعبين السوري والتركي مع خالص مواساتنا
عمليات تفريغ طائرة المساعدات الأردنية التي وصلت اليوم إلى مطار حلب الدولي
الرئيس رئيسي: نتمى السعادة والسلام للشعبين السوري والتركي مع خالص مواساتنا
الرئيس رئيسي: نتمى السعادة والسلام للشعبين السوري والتركي
الرئيس رئيسي: انتم سفراء الدول عليكم ان ابينوا حقيقة المجتمع الايراني
الرئيس رئيسي: السياسات الخاطئة من بعض الدول زادت من التوترات في العالم
الرئيس رئيسي: مؤسسو الارهاب اغتالوا بايديهم الشهيد سليماني الذي كافح الارهاب
الرئيس رئيسي: مكافحة الارهاب احدى اولوياتنا وندعوا الجميع لمكافحة الارهاب
الرئيس رئيسي: ايران تدافع عن الشعب الفلسطيني الذي يجب ان يتمتع بحقه في تقرير مصيره
كلمة للسيد نصر الله يوم الخميس المقبل
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس المقبل 16/2/2023 في مهرجان شهادة وانتصار بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء.
العالم_لبنان
ويقيم المهرجان في مجمع الشهداء في الضاحية الجنوبية في بيروت.
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
لبنان
كلمات دليلية :
السيد حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله
مهرجان شهادة وانتصار
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