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كلمة للسيد نصر الله يوم الخميس المقبل

كلمة للسيد نصر الله يوم الخميس المقبل
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس المقبل 16/2/2023 في مهرجان شهادة وانتصار بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء.

العالم_لبنان

ويقيم المهرجان في مجمع الشهداء في الضاحية الجنوبية في بيروت.

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