وفاة 3 لاعبين إيرايين لكرة قدم المبتورين إثر زلزال تركيا المدمر

وآوضح "عسكري" في تصريح للإعلام اليوم الخميس : لقد تبلغنا قبل ساعة من الآن، خبر وفاة كل من اللاعبين الثلاثة، "محمد رضا مير أحمدي" و"مهدي سعيداوي" و"حامد مطرودي"، في زلزال تركيا الأخير.

وأضاف أنه تم في بادئ الامر انتشال جثتي اللاعبين "مطرودي" و"سعيداوي" من تحت الأنقاض، وبعد ساعة من هذا الخبر، اُعلن العثور على الجثة الهامدة للفقيد "ميرأحمدي" من أنقاض فندق إقامتهم في مدينة ملطية التركية.

يذكر أن وزارة الرياضة والشباب الإيرانية، ومنذ وقوع الزلزال الشديد في تركيا (فجر الاثنين) أدرجت على جدول مهامها متابعة المستجدات حول هؤلاء اللاعبين الثلاثة لدى نادي "بلدية اسبورت" لكرة قدم المبتورين التركي.