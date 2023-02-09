تأكيد ايراني للتوصل لاتفاق جيد ومنصف والثورة ترسخ دور الشباب تطوراً وتقدماً

وقال إن طهران أثبتت حسن نيتها فيما يخص موضوع المحادثات رغم نقض جميع العهود من الجانب الغربي في العمل بالتزاماته.

وانتقد رئيسي لجوء بعض الدول الغربية الى التدخل في شؤون إيران الداخلية خلال الفترة الماضية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... اطلاق المنظمات الثورية في ايران على اليوم التاسع من عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، اسم (الجيل الجديد الامل، النشاط والحيوية).

ويعد الشباب في ايران مكونا مهم حيث كان لهم دور كبير في صناعة الثورة وحمايتها وتقدمها وتطور الدولة واستقرارها، بما جعلها في مصاف الدول الاولى عالميا على مختلف المستويات.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

.