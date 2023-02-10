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شاهد.. الجديد في عمليات أنقاذ منكوبي زلزال تركيا

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

لليوم الرابع ما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملها في المدن التركية المنكوبة، حجم هائل من الدمار خلفته الكارثة، الأمر الذي زاد من صعوبة مهمة فرق الإنقاذ في مساعدة المنكوبين.

العالم - مراسلون

يوم آخر والكارثة تكشف عن حجم الدمار، نحن هنا في كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، الاف المباني سويت بالارض والاف راحو ضحية تحت الدمار.

مشاهد الدمار في كهرمان مرعش تبدي مدى صعوبة مهمة رجال الانقاذ، هنا كثير الأحياء سويت بالارض، ولازال البحث جار عن احتمال وجود ناجين، احتمال يضعف أكثر وأكثر مع مرور الوقت.

وتقول تركيا بأن 113 الف شخص موزعون على فرق انقاذ منتشرون على عشرة محافظات ضربها الزلزال، لكن حجم الكارثة حتى أكبر من كل الامكانات المتوفرة للتعامل معها، فالكارثة خلفت 13 مليون متضرر وفق اعلان وزير البيئة التركي مايعني صعوبات جمة ستواجه الحكومة، لا سيما في قضية الايواء.

فرق الطوارئ استطاعت اجلاء 28 الف متضرر الى مدن اخرى فيما نقلت الطاىرات العسكرية مصابين الى اسطنبول وانقرة

على مستوى المدن المدمرة، افيد ان اعمال الانقاذ انهتت في "شانلي اورفا"، أما هنا في "كهرمان مرعش" فان اعمال تحتاج اياما وربما اسابيع أخرى.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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