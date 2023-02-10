وفد "حماس" برئاسة هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

العالم- فلسطين

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان الوفد يضم صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي.

واستعرض وفد قيادة الحركة المخاطر والتحديات الجارية، وخاصة في ظل أوضاع حكومة الاحتلال الحالية وكيفية مواجهتها وحماية شعبنا الفلسطيني، ورؤية الحركة في التعامل مع هذه المستجدات، وسبل تعزيز صمود شعبنا ونضاله المشروع.

وعبّر الوفد عن تقديره واعتزازه بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وجهود مصر المتواصلة لاستعادة الشعب الفلسطيني وحدته، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك والدور المصري في قيادة العمل العربي لصالح الأمة وقضاياها وهمومها.

وبحث الوفد أيضًا تطوير التعاون المستمر مع مصر، والتنسيق المشترك، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه ومقدساته، مشيرًا إلى معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وضرورة مواجهة الإجراءات المتصاعدة بحقهم وما يتعرضون له من سياسات جديدة.

ووضع الوفد القيادة المصرية في صورة الأوضاع الجارية في قطاع غزة ونتائج الحصار وسبل تخفيفه وإنهائه.

من جانبه أكد الجانب المصري استمرار وقوفه إلى جانب شعبنا واستعادة وحدته ونيل حقوقه، مؤكدين استمرار العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف ومواجهة التحديات المختلفة، وأكدوا أن مواقف مصر واضحة وثابتة تجاه القضية والحقوق الفلسطينية.

وجاءت الزيارة وسط تصاعد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ وصول الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في أواخر ديسمبر، وما يقابلها من عمليات مقاومة ينفذها فلسطينيون أسفرت الشهر الماضي عن مصرع 7 مستوطنين وإصابة آخرين.

واستشهد 43 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، بينهم 9 أطفال وسيدة مسنة.

وحذرت مصر من خطورة التصعيد المستمر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقبل أيام، أعرب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، عن قلقه من الأوضاع في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن الأمور قد تؤول لانتفاضة ثالثة.