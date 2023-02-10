تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

العالم - تركيا

وأضاف أوقطاي نائب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة، أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وأشار إلى وجود 29 ألفا و622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6 آلاف و479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي.

وتوجه بالشكر للدول التي أرسلت فرق بحث وإنقاذ.

وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120 ألفا و344.

ولفت إلى إنفاذ الفرق 121 شخصا في آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.