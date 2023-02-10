مراسل العالم في حلب السورية يؤكد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن عمليات الانقاذ مازالت مستمرة في حي المشارقة بمحافظة حلب لرفع ركام المباني المنهدمة للوصول الى ضحايا الزلزال.

وأضاف، أنه مازال هناك مفقودين تحت الانقاض، ويحاول الهلال الاحمر السوري وفرق الانقاذ التي جاءت من دول صديقة مثل ايران انقاذ الضحايا.

وأشار مراسل العالم، الى أن حصيلة ضحايا الزلزال في حلب ترتفع بشكل متسارع حيث وصل عدد الوفيات الى 450 واكثر من 750 جريح، والعدد مرشح للازدياد نظرا لعدد المناطق التي ضربها الزلزال.

وقال مراسل قناة العالم، بأن الممتلكات الخاصة فتحت مجانا امام الاهالي المتضرر من الزلزال، كما تم اخلاء المباني المتصدعة خشية وقوعها.

ثث