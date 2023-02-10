الحزب القومي العربي السوري يشيد بمساعدة إيران لمنكوبي زلزال سوريا

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وأشاد الخراط بوقوف الاشقاء العرب والأشقاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية والحشد الشعبي في العراق بوقوفهم الى جانب سوريا حيث أرسلوا معداتهم بسرعة هائلة مع الجزائر الشقيقة وفلسطين المحتلة.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 1448 إصابة و769 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، ريف إدلب، طرطوس.

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