تحذيرات من ورقة اميركية تستخدمها واشنطن ضد بغداد

العالم - العراق

وهو امر اعدت له اميركا العدة من خلال زيادة نشاط العناصر الارهابية في العراق واستهداف الشاحنات والصهاريج التي تعبر الحدود العراقية باتجاه سورية، في مخطط يراد منه ابعاد الخطر عن عناصرها الارهابية في المنطقة الممتدة من وادي حوران وصولا الى قاعدة التنف وسجن كويران ومخيم الهول في شرق الفرات السوري.

وقال النائب السابق فاضل الفتلاوي، ان "الوجود الأميركي في البلاد يعتبر مصدر قلق واثارة للفوضى لجميع دول المنطقة سيما التي ترفض تواجد القوات الأجنبية على اراضيها"، مشيرا الى ان "اي قوة أميركية او اجنبية فأن وجودها يضر بالعراق وسيادته سيما بعد قرار البرلمان الذي استند الى وقائع سياسية وامنية وعسكرية بانتفاء الحاجة لأي عنصر اجنبي على الأراضي العراقية" بحسب "المعلومة".

من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان "اميركا لديها أسلحتها التي استخدمتها ضد العراق عام 2019 وتحديدا ضد حكومة عادل عبد المهدي على الرغم من ان هذه الشخصية لم تخطئ مع الشعب العراقي بل انه وقف ضد السياسة الأميركية وممارساتها داخل العراق، الا ان واشنطن تستخدم الدولار والتظاهرات وغيرها من الخيارات كأسلحة داخل العراق، ومن المرجح ان سير السوداني باتجاه اجراء إصلاحات كبيرة في العراق قد تواجه بتحرك أميركي لاثارة الشارع ضده بهدف احباط قراراته".

من جهة اخرى، اوضح رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، ان "سجن كويران في شرق الفرات السوري يعد احد أوراق اميركا حيث تعتبره العصا التي تستخدمها لتنفيذ مآربها في المنطقة، وتعمل في الوقت ذاته على حماية وادي حوران والمناطق مابين العراق وسورية ضمن هذه المنطقة، وتمنع أي قوة من التقرب منها بهدف حماية العناصر الإرهابية".