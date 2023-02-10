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مسيرة طوفان 15 فبراير - 2014

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

في الـ15 من شهر فبراير من العالم 2014، شارك ربع مليون مواطن في مسيرة دعت اليها الجمعيات الوطنية الديمقراطية في الذكرى الثالثة للثورة البحرينية، تاكيدا على أن الثورة في البحرين مستمرة وبزخم جماهيري كبير.

العالم - لن ننسى

وشارك ربع مليون مواطن في الـ15 فبراير عام 2014 في مسيرة كما قال الشيخ "علي سلمان" في مسيرة دعت اليها الجمعيات البحرينية المعارضة في شارع البديع قرب العاصمة المنامة في الذكرى الثالثة للثورة البحرينية.

وتمسك المعارضة في بيان اصدرته في ختام التظاهرة بحق الشعب في انتخاب حكومته واستفتائه على أي اصلاحات يتم التوافق عليها، كما طالبت المعارضة في البيان باطلاق سرح جميع المعتقلين، وايقاف المحاكمات الجارية وتحوبل جميع الملفات المتعلقة بثورة الرابع عشر من فبراير الى محكمة مستقلة باتوافق بين المعارضة والنظام للنظر في الشكاوي المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات من أي طرف متضرر، كما طالبت المعارضة بتشكيل لجنة وطنية ذات صلاحية لتنفيذ توصبات بسيوني وتحقيق المصالحة والعدالة.

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مسيرة طوفان 15 فبراير - 2014