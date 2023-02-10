وفد برلماني عراقي يصل سورية للتضامن والوقوف معها

العالم - العراق

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي على تضامن العراق الكامل مع الشعب السوري حكومةً وشعباً، معبراً عن عميق تعازيه لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الكثير من الأبرياء بحسب "سانا".

بدوره قال النائب في البرلمان العراقي سعود السعدي: “إن سورية هي بلدنا الثاني وهي عمقنا التاريخي والثقافي والجغرافي والأمني، نحن اليوم نؤدي واجب الوقوف مع الشعب السوري ونقول للدولة السورية والشعب السوري إن محنتكم هي محنتا وإن قضيتكم هي قضيتنا”.

وشدد السعدي على قدرة سورية بأصالة مبادئها وروحها الوطنية وقيمها وثوابتها على تجاوز التحديات الكبرى التي تواجهها، مؤكداً أن العراق يقف إلى جانب سورية بكل قوة وبكل ما يستطيع.

ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي 20 من النواب العامين والمستشارين، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين المرافقين للوفد.