الثورة الاسلامية في ايران تحدث صحوات لدى الشعوب، وأمن الاحتلال تحت ضربات أسود المقاومة المنفردة

العالم - بانوراما

فالقضية الفلسطينية، وبدعم الثورة، حققت انجازات ومعادلات كبيرة، والكيان الصهيوني المحتل اصبح اضعف من اي وقت، بعد انهيار شعاراته الكبرى امام ضربات المقاومة في لبنان وفلسطين، كذلك احدثت الثورة صحوة في شعوب المنطقة على مفاهيم الحرية والعدالة.



وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... مرة اخرى، يضرب اسود المقاومة الفلسطينية المنفردة، عمق الامن الصهيوني في القدس المحتلة، ويحدثون ارباكا جديدا لحكومة نتنياهو المتطرفة ووزير امنه العنصري "ايتمار بن غفير"، عملية دهس جديدة قام بها المقاوم "حسين قراقع"، اسفرت حسب زعم الاحتلال عن مقتل اسرائيليين اثنين واصابة ستة اخرين جراح بعضهم حرجة، فيما قالت مصادر فلسطينية ان عدد القتلى ثلاثة والجرحى عشرة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.