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'السوداني' يؤكد لـ' اردوغان' استمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية

'السوداني' يؤكد لـ' اردوغان' استمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" التعازي والمواسات للررئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بسقوط ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر الاثنين الماضي.

العالم - العراق

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للسوداني مع "أردوغان" حيث أعرب عن تضامن العراق شعبا وحكومة ورئاسات مع الشعب التركي وحكومته إزاء هذه الكارثة الإنسانية، مبتهلاً إلى "الباري القدير أن يشتمل الضحايا برحمته وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد السوداني خلال الاتصال على استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.

بدوره ثمن الرئيس التركي المبادرة العراقية معبرا عن بالغ شكره وامتنانه للعراق شعبا وحكومة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

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