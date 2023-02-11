'السوداني' يؤكد لـ' اردوغان' استمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية

العالم - العراق

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للسوداني مع "أردوغان" حيث أعرب عن تضامن العراق شعبا وحكومة ورئاسات مع الشعب التركي وحكومته إزاء هذه الكارثة الإنسانية، مبتهلاً إلى "الباري القدير أن يشتمل الضحايا برحمته وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد السوداني خلال الاتصال على استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.

بدوره ثمن الرئيس التركي المبادرة العراقية معبرا عن بالغ شكره وامتنانه للعراق شعبا وحكومة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.