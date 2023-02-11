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وصول مدير منظمة الصحة العالمية إلى مدينة حلب السورية

وصول مدير منظمة الصحة العالمية إلى مدينة حلب السورية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

وصل مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في زيارة طارئة إلى سوريا للاطلاع على كثب على الواقع الصحي في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال.

العالم - سوريا

وقال غيبريسوس فور هبوط طائرته في أرض مطار حلب الدولي: أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.

وأضاف غيبريسوس في تصريح صحفي مقتضب أن "طائرة ثانية ستصل إلى سوريا خلال اليومين القادمين، تحمل نحو 30 طنا من المعدات والأجهزة الطبية".

كما وصل إلى حلب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارتن غريفيث، للاطلاع على الأوضاع فيها بعد الزلزال المدمر.

من جهته، أكد وزير الصحة السوري حسن محمد الغباش أن "زيارة تيدروس مهمة للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال والنقص الموجود بشكل فعلي في المعدات الطبية والأدوية بالمستشفيات".

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