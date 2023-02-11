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آخر المستجدات واحصائيات ضحايا الزلزال في تركيا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد نضال البرعي مراسل قناة العالم باقتراب أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا من 22 الف ضحية، وبحسب الاحصائية التركية الرسمية بلغ العدد 21884 ضحية وأما المصابين 80 الف والعدد مرشح للارتفاع، منوها لتضاؤل فرص الوصول الى ناجين.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى قرب خروج مجموعة من الجنائز لجثامين الضحايا من الذين قضوا نحبهم من تحت الأنقاض بعد أن تم نقلهم عن طريق الاسعاف الى المشافي تمهيدا لدفنهم.

وبين مراسلنا مشاركة فريق الانقاذ الفلبيني الذي كشف عن وجود شخص تحت الانقاض عن طريق أجهزة الاستشعار عن بعد يحاولون الوصول اليه.

هذا وقضى أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت السبت.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثناء زيارة لمدينة شانلي اورفا(جنوب شرق) أنه عثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا فيما أحصت السلطات في سوريا 3553 قتيلاً.

وكان قد فُتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عاماً من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة حيث أن خمس شاحنات محمّلة بمساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين عبرت معبر أليكان في محافظة إغدير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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