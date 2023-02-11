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دمشق: ادعاءات أمريكا والغرب حول الشأن الإنساني في سوريا كاذبة

دمشق: ادعاءات أمريكا والغرب حول الشأن الإنساني في سوريا كاذبة
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان" أن الولايات المتحدة والغرب لا يقيمون أي اعتبار لحياة الناس وكل ادعاءاتهم حول الشأن الإنساني في سورية كاذبة.

العالم - سوريا

اشارت "شعبان" إلى أنهم إذا كانوا يريدون إثبات صدق ما يدعون فعليهم رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية فوراً ودون أي شروط أو استثناءات.

وقالت "شعبان" في مقابلة مع قناة “آر تي” الروسية اليوم: إن الوضع في سورية صعب، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين وانهيار وتصدع مئات المباني، ولهذا قرر مجلس الوزراء أمس اعتبار المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، نتيجة الزلزال الذي أصابها وبما يترتب على ذلك من آثار.

وصرحت: أن ما يزيد الوضع سوءا هو الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية والأوروبية، التي تمنع سورية من تطوير وسائلها وطرقها لمساعدة الأهالي العالقين تحت الركام، بينما يدعي الأمريكيون أنهم سمحوا للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى سورية وهذا غير صحيح، فالدول الغربية لا تضع أي اعتبار إنساني وهي تنظر فقط إلى الوضع السياسي على عكس ما تدعي.

وأشارت "شعبان" إلى أن الولايات المتحدة ترتكب جريمة بحق الشعب السوري من خلال منع أي بلد من التعامل مع سورية.

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