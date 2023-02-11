رئيس بيلاروسيا: ايران تضطلع بدور هام في المنطقة والعالم

العالم - ايران

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "بلتا" ، نقلا عن الخدمة الصحفية لرئاسة بيلاروسيا، ان "لوكاشينكو" قال في رسالة التهنئة إلى آية الله رئيسي: إن بلدك يضطلع بدور مهم في المنطقة والعالم.

وأضاف: اجتماعاتنا في مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت تقليدا جيدا، اوجدت محادثات سبتمبر 2022 في سمرقند دفعة قوية للتعاون بين بيلاروسيا وإيران في جميع المجالات.

وبحسب هذا البيان ، أعرب رئيس بيلاروسيا عن أمله في زيارة إيران في المستقبل القريب ومناقشة القضايا المهمة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.