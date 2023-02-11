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رئيس بيلاروسيا: ايران تضطلع بدور هام في المنطقة والعالم

رئيس بيلاروسيا: ايران تضطلع بدور هام في المنطقة والعالم
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس جمهورية بيلاروسيا "ألكسندر لوكاشينكو"، برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله "السيد ابراهيم رئيسي"، بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة.

العالم - ايران

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "بلتا" ، نقلا عن الخدمة الصحفية لرئاسة بيلاروسيا، ان "لوكاشينكو" قال في رسالة التهنئة إلى آية الله رئيسي: إن بلدك يضطلع بدور مهم في المنطقة والعالم.

وأضاف: اجتماعاتنا في مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت تقليدا جيدا، اوجدت محادثات سبتمبر 2022 في سمرقند دفعة قوية للتعاون بين بيلاروسيا وإيران في جميع المجالات.

وبحسب هذا البيان ، أعرب رئيس بيلاروسيا عن أمله في زيارة إيران في المستقبل القريب ومناقشة القضايا المهمة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

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