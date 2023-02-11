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إقالة إلهان عمر لانتقادها الصهاينة

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

شعارات الحرية والتعبير عن الرأي وهذا الكذب المتواصل الذي يطبعنا الأميركان عليه ويدسونه في كل أنحاء العالم ويضللوا الشعوب أنهم عندهم حرية وتعبير رأي سرعان ما ينكشف بأول لحظة لها علاقة بالعدو الإسرائيلي.

العالم إنقلاب الصورة

فتحت عنوان معاداة السامية ترتكب كل الفضاعات.. لأن هذا الشعار شعار مخترع أصلاً لرعاية واحتضان وحماية الصهاينة والعدو الإسرائيلي بشكل عام.. وهذه سياسة قائمة عند الأميركان بشكل واضح.

هناك مثال بسيط على هذا الموضوعك النائبة في البرلمان أي الكونغرس الأميركي إلهان عمر وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي أي الحزب الحاكم ما أن نبست بكلمة واحدة ضد العدو الإسرائيلي وانتقدت جرائمه بحق الشعب الفلسطيني قامت القيامة عليها وأقالوها من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس.

وطبعا الإخراج هو تمثيلية ديمقراطية.. أي أنهم عملوا تصويت في البرلمان.. في الكونغرس.. وأزاحوها.. وأنها قضية ديمقراطية.. أي الأكثرية من الحزب الجمهوري الحاكم هم الذين طالبوا بإزاحتها وإقالتها.

طيب.. وقبل هذه الإزاحة والإقالة ماذا كان مع إلهان عمر؟ حملة عنيفة عليها على مواقع التواصل بين شتائم وكلام بذيء وتهديدات بالقتل.

وأيضا سبق هذا الأمر إزاحتها من لجنة الشؤون الإفريقية.. يعني عمليا أزاحوها وأقالوها من لجنة الشؤون الخارجية، وقبل ذلك كانوا قد أزاحوها من لجنة الشؤون الإفريقية.. وهذه حرية وتعبير عن الرأي وديمقراطية بأميركا بقدر الكفاية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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