تأسيس برلمان حجازي عن نظام آل سعود

العالم – المحميات

حتى أن الغبانة أي العمامة الحجازية صارت بالنسبة لآل سعود لا عربية ولا حجازية وتعرض أهل الحجاز من أجلها للإهانة والأذى من رأس الهرم إلى أسفله... بين الذباب الإلكتروني إلى الإهانات والكلام والتجريح.

تشعر أن أهل الحجاز باتوا كشوكة في حلق آل سعود.. وترى آل سعود كل الوقت لديهم أزمة هوية ووجود ضد الحجاز وأهله.

هذا الشيء دفع مجموعة من الشخصيات الحجازية والوطنية لإنشاء هيئة سموها البرلمان الحجازي وأعلنوا عن هذا الأمر خلال وقفة أمام سفارة آل سعود بالعاصمة البريطانية لندن.

ورأينا أولا وآخرا أن الحجاز يجمع الناس من جميع الأطياف والأقطاب والأماكن.

واختيار المكان لكي يكون أمام سفارة آل سعود كان له حكمة.. هذا غير إنهاء معركة محتمة وضرورية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..