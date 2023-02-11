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المشاط يعبر عن أحر التهاني لقيادة وحكومة وشعب ايران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

المشاط يعبر عن أحر التهاني لقيادة وحكومة وشعب ايران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

بعث "مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، برقية تهنئة إلى الرئيس الايراني السيد "إبراهيم رئيسي"، بمناسبة الذكرى الـ٤٤ لانتصار الثورة الإسلامية.

العالم- اليمن

وعبر الرئيس المشاط في البرقية عن أحر التهاني لقيادة وحكومة وشعب ايران، وتمنياته الصادقة للجمهورية الإسلامية المزيد من التقدم والازدهار.

واعتبر صمود الشعب الإيراني ومضيه في استكمال نهج الثورة، أنموذجا للشعوب الأخرى في التحرر من الوصاية والهيمنة الغربية الخبيثة.

وأكد "المشاط" الحرص الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التنسيق في كافة المحافل الدولية لما فيه خير البلدين.. داعيا الله العلي القدير أن يمد الرئيس "إبراهيم رئيسي" بالعون لمواصلة التقدم في جميع المجالات وإفشال كل المخططات الساعية إلى كسر إرادة الشعب الإيراني في التحرر من التدخل الخارجي.

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