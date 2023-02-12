اشتباكات في شبوة والحراك الثوري يندد بالاعتقالات التعسفية 

العالم – المشهد اليمني

قالت مصادر محلية إن الاشتباكات عنيفة وإن هناك قتلى وجرحى سقطوا في الحادث. هذا وبين الفترة والأخرى تتكرر المواجهات المسلحة في شبوة ومناطق أخرى بين الفصائل التابعة لقوى تحالف العدوان.

الى ذلك نظم الحراك الثوري الجنوبي في عدن تظاهرة حاشدة تنديدا بحملات الاعتقالات التي تقوم بها قوات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. ورفع المتظاهرون صورا للمخفيين قسريا مطالبين بإطلاق سراحهم والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين في سجون ما يسمى المجلس الانتقالي.

هذا وتشهد عدن احتقانا كبيرا بين قوات المجلس الانتقالي وقوات ما يسمى درع الوطن التي تم تأسيسها مؤخرا بأوامر سعودية حيث قالت مصادر اعلامية إن مئات الآليات العسكرية وصلت من السعودية الى عدن.

ويواجه ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي تهديدا بالتفكك، جراء تضارب المشاريع والأجندات بين دولتي السعودية والإمارات، اللتين أنشأتاه في أبريل الماضي.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول خلفيات الاشتباكات في شبوة وأبين؟ وما هو الاختلاف بين قوات الانتقالي والقوات الاخرى؟ وهل اشتد الصراع الاماراتي السعودي في جنوب اليمن؟ وما هي آفاقه ودلالاته؟ وماذا يعني عودة الاشتباكات بين الفصائل التابعة للامارات والسعودية في شبوة وفي ابين؟وما هو اساس الصراع بين الاطراف في شبوة وابين؟ وماذا يعني استمرار الاختلافات بين المكونات المدعومه من الامارات والسعودية في اغلب المناطق؟

وكيف تفسر استمرار السعودية في ارسال قوات ومعدات مايسمى بقوات درع الوطن؟ ما هو هدفها هل بالفعل سيطرت على عدن؟ وهل سمحت الامارات برائيكم باقتلاع الانتقالي واضاعفه من قبل السعودية؟ ولماذا جرى التحول الحاصل وما هو مستقبل الانتقالي؟كيف يتم تفسير عودة السفير الاماراتي الى عدن وتقديم اوراق اعتماده للعليمي في عدن؟



كما يبحث البرنامج في عن التظاهرات والفعاليات التي يقوم بها الحراك الثوري في عدن وباقي مناطق الجنوب؟ وهل هناك احصائيات عن المختطفين قسريا في سجون الانتقالي والامارات؟ وماهي اهداف الحراك الثوري وخطته في ظل الاوضاع المتغيرة في عدن والجنوب والصراع الحاصل هناك؟

ضيوف البرنامج:



-أحمد العلبي منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال من صنعاء



-د. محمد النعماني الناطق الرسمي للحراك الثوري الجنوبي في اليمن من لندن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...