قاليباف: الشعب الايراني تمكّن من افشال مخطط استهداف الوحدة الوطنية في البلاد

العالم - ایران

واضاف "قاليباف" على هامش مشاركته في مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اليوم السبت، ان "الشعب الايراني سطّر ملحمة اخرى عبر حضوره الحماسي في هذه المسيرات".

وتابع : ان كل من يهمّه مصير ايران وينبض قلبه حبّا لهذا الوطن وشموخه، سيوثق عظمة المسيرات المليونية التي جابت ارجاء البلاد في يوم 22 بهمن 1401 / 11 شباط 2023.

وصرح رئيس البرلماني الايراني : ان واجبنا نحن المسؤولين، اليوم، هو ان ندرك بان هذا الحضور الحماسي المميز تحقق من اجل صون الوحدة الوطنية والدفاع عن استقلال وامن واستقرار ايران الاسلامية.

ومضى الى القول : ان الشعب الايراني الشامخ، الذي قدم دماء شبابه وضحى بنفسه من اجل رفعة هذا البلد، سوف لن يسمح للاعداء ان يستهدفوا كرامته ومجده الوطني ابدا.

واكد قاليباف على مسؤولي البلاد بضرورة تكثيف الجهود من اجل اداء واجبهم قبال هذا الشعب المضحي، وعدم التماطل بذرائع مختلفة في القيام بهذا الامر.

ختاما، اثنى رئيس مجلس الشورى الاسلامي على جميع ابناء الشعب الايراني، في المحافظات والمدن والقرى، لقاء حضورهم الواسع والملحمي في مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، "الذي ادخل الياس في قلوب الاعداء وبعث الامل والسرور في قلوب الاصدقاء".