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زاخاروفا: ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خططت لخداع المجتمع الدولي

زاخاروفا: ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خططت لخداع المجتمع الدولي
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خدعت المجتمع الدولي منذ البداية، بتوقيعها اتفاقيات مينسك للتسوية في دونباس.

العالم - أوروبا

وقالت زاخاروفا أن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، خدعت المجتمع الدولي، ووقع شعب أوكرانيا ضحية لخداعها ويجب إثبات ذلك بشكل قانوني، لا ينبغي أن يكون هناك حديث عن ذلك فقط.

وأشارت إلى أن هذه البلدان وضعت في اتفاقيات مينسك في البداية معنى مخالفا لما وعدت به أوروبا والعالم.

وأضافت: "لقد منحوا نظام كييف الوقت لإعادة التسلح وهذا يعني أنهم خططوا منذ البداية لخداع المجتمع الدولي".

وشددت على أن هذا تزوير حقيقي وخداع على نطاق عالمي.

وقال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو إن اتفاقيات مينسك سمحت بتسليح وتطوير القوات الأوكرانية وتشكيل تحالف دولي ضد روسيا.

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زاخاروفا: ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خططت لخداع المجتمع الدولي

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