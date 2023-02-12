الاعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان 'فجر' السينمائي الحادي والاربعين

العالم - ايران

وحضر هذه المراسم التي جرت مساء السبت في برج "ميلاد" بطهران وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي ورئيس المنظمة السينمائية محمد خزاعي وبعض المسؤولين والمدراء والبرلمانيين وحشد من الفنانين.

وتم توزیع الجوائز کما یلي:

- افضل فيلم: سينما متروبل

- افضل سيناريو: بابك خواجة باشا لفيلم "في احضان الشجرة".

- افضل ممثلة: برديس بورعابديني في فيلم "الغريب".

- افضل ممثلة بدور مساعدة: سارا حاتمي في فيلم "الجاكيت الجلدي".

- افضل ممثل: مجيد صالحي في فيلم "رقم 10" وعلي رضا نصيريان في فيلم "هفت بهار نارنج".

- افضل ممثل بدور مساعد: سجاد بابائي في فيلم "استاد".

- افضل اخراج: محمد علي باشة آهنكر لفيلم "سينما متروبل".

- افضل مؤثرات بصریة: حسن ايزدي لفیلم "زهور باواردة".

- افضل تصميم ديكور: محمد رضا شجاعي لفيلمي "رقم 10" و"الغريب".

- افضل تصميم ازياء: سارا سميعي لفيلم "ذكرى الجنوب".

- افضل مؤثرات خاصة ميدانية" حميد رسوليان لفيلم "الغريب".

- افضل مكياج: شهرام خلج لافلام "الغرفة الطينية" و"الغريب" و"رقم 10".

- افضل مونتاج: ميثم مولائي لفيلمي "لماذا لا تبكي؟" و"الغرفة الطينية".

- افضل تصوير: علي رضا زرين دست لفيلم "سينما متروبل".

- افضل موسيقى: مسعود سخاوت دوست لفيلمي "المعطر" و"رقم 10".

- افضل هندسة صوت: امیر نوبخت وعلي رضا علویان لفيلم "ذكرى الجنوب".

أسماء الفائزين في قسم سينما السعادة (الدولي) بمهرجان فجر:

- أفضل إنجاز فني: الكسندر سوخوروف عن "الحكايات الخرافية" من روسيا.

- أفضل سيناريو: فيلم "لا تدفنني بدون إيفان" من روسيا.

- الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم: ناهيد عزيزي صديق عن فيلم "آه البارد"

- أفضل فيلم: عامر بشير عن فيلم "شتاء الداخل" من قطر والهند