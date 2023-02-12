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12 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

نفذ مقاومون فلسطينيون 12 عملاً مقاوماً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، منها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات في 9 نقاط.

العالم- فلسطين

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد اندلعت مواجهات في العيساوية وحي الطور ووادي قدوم في القدس، وفي النبي صالح برام الله، وفي جبع بجنين، وفي كفر قدوم بقلقيلية، وفي سلفيت، إلى جانب بيت أمر والعروب في الخليل.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في جبع بجنين، فيما فجروا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة، وتصدوا للمستوطنين في قراوة بني حسان في سلفيت.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية في الضفة الغربية المحتلة، فقد سجلت عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع في مدينة جنين، والقاء عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

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