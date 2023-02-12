بيرو... مقتل 7 ضباط شرطة في 'فخ' نصبه مهاجمون بالغابات

العالم- الأميركيتان

وقالت الشرطة الوطنية البيروفية في تغريدة على "تويتر"، "نأسف لفقدان إخواننا من الشرطة، الذين نُصب لهم فخ عند وجودهم داخل سيارة شرطة متحركة في بلدة ناتيفيداد في فرايم، لقد قُتل 7 ضباط، ونجا ضابط واحد".

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير صحفية محلية بأن الحادث وقع في بلدة ناتيفيداد بمقاطعة لا كونسينسيون جنوب شرقي بيرو.

ومن بين القتلى، ضباط في المديرية الوطنية للعمليات الخاصة وضباط شرطة في ناتيفيداد، وفقا وكالة "شينخوا".

وفي نفس الوقت، أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية، بأن المهاجمين أطلقوا النار على سائق السيارة الذي فقد السيطرة "ثم أطلقوا النار على الجنود الذين كانوا في الخلف".