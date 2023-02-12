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تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب مجددا 'قهرمان مرعش' اليوم الأحد

تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب مجددا 'قهرمان مرعش' اليوم الأحد
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية اليوم الأحد تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها مدينة قهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة زلزال الاثنين الماضي المدمر.

العالم- تركيا

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة جراء زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا الإثنين الماضي.

وأضاف أردوغان أنه تم أعلان حالة التأهب لمساعدة المناطق المتضررة: " كافة وحداتنا المعنية في حالة تأهب تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية".

من جهته قال وزير الداخلية التركي (زلزال قهرمان مرعش): "هناك مواطنون فقدوا أرواحهم.. جميع فرقنا في حالة تأهب، رفعنا إنذارا من المستوى الرابع، وهذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي الإثنين الماضي.

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