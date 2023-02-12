أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 12 فبراير 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

مسيرات يوم الله بذكرى إنتصار الثورة الإسلامية في إيران تجسد العزة والوحدة الوطنية

- جمهوري اسلامي ..

إيران تحتفل بدخول الثورة الإسلامية لعامها 44 بمشاركة شعبية واسعة النطاق

-عصر ايرانيان ..

إيران تدخل مجال صناعة محركات الطائرات، الطائرة "إيران"140 "

ستنضم قريبا للأسطول الجوي الإيراني ..

- ابرار ..

خامس شحنة مساعدات إنسانية إيرانية ضخمة لمنكوبي الزلزال بسوريا تصل مطار دمشق

- رويش ملت

مصرع وإصابة نحو تسعة مدنيين في غارة للتحالف السعودي على محافظة صعدة اليمنية

- جوان

هلع في الكيان الصهيوني من تصاعد المقاومة بعد العملية الإستشهادية الأخيرة في القدس

- ارمان ملي

بوتين يؤكد أن روسيا لم تكن البادئة في الحرب في أوكرانيا لكنها ستنهيها بنفسها

- افتاب يزد ..

وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن تحليق المنطاد الصيني فوق قواعد الصواريخ البالستية والقاذفات الإستراتيجية

- سياست روز

إتساع دائرة الإضرابات العامة وتفاقم الإحتجاجات الداخلية ضد النظام الملكي ببريطانيا

- مردم سالاري

زلزال تركيا يفجر تسونامي سياسيا بأنقرة والمعارضة تنتقد أردوغان بشدة

- كيهان

المشاركة الشعبية الشاملة في إحتفالات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية تسحق آمال أمريكا و "إسرائيل "

- خراسان

في تجسيد حي للوحدة الوطنية.. مشاركة جماهيرية هائلة في مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- جمهوري اسلامي

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( زلزال سوريا والرياء الأمريكي ) ..

بعد مرور اربعة ايام عصيبة على كارثة الزلزال المدمر في سوريا بكل ما تسبب به من دمار هائل ووقوع آلاف الضحايا, اعلنت امريكا في موقف مسرحي عن تجميد جانب من العقوبات الظالمة التي تفرضها على سوريا في اطار" قانون قيصر".

( إن أمريكا تعمدت التأخير في تجميد هذه العقوبات لتضخيم موقفها بشأن تجميد هذا القانون لإعطاء إنطباع كاذب بحرصها على الإنسانية)

وتقول ان امريكا تتظاهر بالحرص على الانسانية بسوريا كونها تعتبر عاملا رئيسيا وراء معاناة الشعب السوري على مدى اكثر من عقد بدعمها لتنظيمات ارهابية مسلحة واخرى انفصالية ولمواصلة قواتها نهب النفط السوري الذي اضعف اية جهود لاحلال السلام وبدء عمليات اعادة بناء هذا البلد .

وبالطبع ليس من الواضح بعد فيما اذا كانت واشنطن ستجمد هذا القانون حقا ام أن هذا الاعلان مجرد مناورة امريكية للتخلص من الانتقادات الدولية .

2- خراسان ..

في مقالها ( الأرض تهتز تحت أقدام أردوغان ) كتبت صحيفة خراسان عن الاجواء السياسية في تركيا بعد كارثة الزلزال قائلة ..

تركيا كانت تشهد اجواء انتخابية ساخنة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية إلا ان وقوع الزلزال الرهيب حول تركيز الجميع من حكومة ومعارضة وجمعيات ونقابات نحو الكارثة واغاثة المنكوبين , ولكن بدأت اصوات تتعالى بعد صدمة الزلزال موجهة انتقادات متزايدة لأردوغان ولحكومة حزب العدالة والتنمية على خلفية هذه الكارثة .

( المعارضة التركية تستعد لإستخدام كارثة الزلزال كورقة رابحة بحملتها الإنتخابية ضد أردوغان متهمة الأخير بضعف الإستعداد لحالات الطوارئ)

كما توجه المعارضة اصابع الاتهام لأردوغان ولحزبه الحاكم بالتساهل في منح رخص البناء خارج قواعد الأمان مما تسبب بتفاقم الدمار وزيادة أعداد الضحايا.

والواقع قد تؤدي هذه الاتهامات الى مواجهة اردوغان وحزب العدالة والتنمية لتسونامي سياسية في انقرة على عتبة الانتخابات .

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( الكيان الصهيوني يشدد إجراءاته الأمنية في القدس) ..

اصدر وزير الامن الداخلي الاكثر تطرفا وعنصرية في حكومة نتنياهو" ايتمار بنغفير" تعليمات بنشر المزيد من قوات الاحتلال في الضفة الغربية وخاصة في القدس و الى تسريع وتيرة تسليح المستوطنين خوفا من اتساع المقاومة الفلسطينية المسلحة .

( تصعيد الكيان لإجراءاته الأمنية عكس عمق هلعه بعد العملية الإستشهادية الأخيرة بالقدس ومصرع وإصابة ثمانية مستوطنين)

ان تصاعد المقاومة المسلحة في الضفة الغربية تحول الى كابوس مرعب اخر للكيان الصهيوني مع ظهور تنظيمات وجماعات فلسطينية مسلحة جديدة في نابلس وجنين وتزايد العمليات الاستشهادية المنفردة في القدس نفسها.

والعجيب في المن هو ان بعض النظم العربية التطبيعية ومن بينها الإمارات شجبت هذه العملية الاستشهادية في رسائل تعزية ومواساة للحكومة الصهيونية .

4- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( السويد والتكتيك بمسار عدائها للإسلام ) ..

السويد تحولت في السنوات الاخيرة من مجتمع متعدد الثقافات الى بؤرة للعنصرية الجديدة في اوروبا المتمثلة بمعاداة الاسلام والمسلمين. فالحكومة السويدية تسمح دائما بالقيام بمظاهرات ضد المسلمين تتضمن إحراق نسخ من القرأن الكريم, وهذا ماحدث بالضبط قبل ايام الامر الذي فجر ردود فعل اسلامية غاضبة في الداخل والعالم، كما انسحبت تركيا من مباحثات مع السويد بشأن انضمام الاخيرة للناتو .

( الحكومة السويدية منعت إثرها تظاهرات مقابل السفارة التركية باستوكهولم , لكن لا كتغيير في موقفها المعادي للإسلام أبدا بل لتفادي تعقيدات أمنية )

وبعبارة اخرى منعت الحكومة السويدية تظاهرة لإحراق المصحف الشريف مرة أخرى لا كاعتراف بخطأ سياساتها المعادية للاسلام بل لتفادي مواجهة ردود فعل من قبل البلدان الاسلامية ومن تركيا التي بامكانها عرقلة انضمام السويد للناتو وكذلك من الجالية الاسلامية في السويد نفسها.

5- افتاب يزد ..

نقلت صحيفة افتاب يزد عن محافل صحفية امريكية إشارتها الى (دور أمريكا الرئيسي في الحرب الأوكرانية ) وجاء في الصحيفة ..

ازاحت صحيفة الواشنطن بوست الستار عن دور البنتاغون في الحرب الدائرة منذ نحو عام في اوكرانيا . الصحيفة نقلت عن مسؤولين اوكرانيين وآخرين بوزارة الدفاع الامريكية البنتاغون تأكيدهم أن السلاح الامريكي يطيل امد الحرب ويحولها لحرب استنزاف.

( الواشنطن بوست تقول إن المدفعية الأمريكية "هيمارس" والصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى تلعبان دورا كبيرا في الحرب الأوكرانية )

حيث اعطت هذه الاسلحة الجيش الاوكراني قوة على استهداف القوات الروسية ومخازن ذخيرتها خلف خطوط القتال باوكرانيا والقرم، وفي بعض الحالات داخل الاراضي الروسية ايضا الامر الذي اطال أمد الحرب وحولها لاستنزاف مريع للطرفين الاوكراني والروسي .

وحسب الواشنطن بوست ايضا فأن هناك مخاوف غربية جدية من ان يؤدي الامر الى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا في نهاية المطاف باوكرانيا .