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بيلاروس ترسل 25 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا

بيلاروس ترسل 25 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

سلمت طائرة نقل تابعة لسلاح الجو البيلاروسي 25 طنا من المساعدات الضرورية والغذائيات لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

العالم- أوروبا

هذا و تتواصل لليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في تركيا وسوريا.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 30 ألف، حيث وصل عدد قتلى الزلزال في تركيا يقترب من 25 ألف.

يشار إلى أن زلزالا عنيفا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي، بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، فيما ما يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أكدت أمس السبت أن الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلاد الاثنين الماضي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر يعادل انفجار عدد من القنابل النووية، والطاقة المنبعثة منه تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وبينت أن الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات استمر 65 ثانية، فيما استمر الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا.

وأشارت إلى أن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة وشدتها تتراوح بين 4 و5 درجات، حيث تسجل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين الماضي.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه لم يلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال.

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