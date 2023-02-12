وقفة تضامنية في صيدا للمطالبة برفع الحصار عن سورية

العالم - سوريا

ورفع المتضامنون لافتات كتب عليها (أيادي أميركا هي وصمة عار على الإنسانية)، و (أحرار العالم لن يتخلوا عن سورية العروبة والصمود) .

وألقي في الوقفة التضامنية التي شارك فيها ممثلون عن الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية كلمات أكدت الوقوف إلى جانب سورية في معركة الدفاع عن الحق في مواجهة الغطرسة الأميركية، ودعت الشباب العربي إلى الانخراط معا باسم الأحرار وأصحاب النخوة والواجب الوطني والقومي في معركة الدفاع عن الحق، مشيرة إلى أنها معركة بين الكرامة والإهانة وبين العنصرية البغيضة، والإنسانية الحقيقية وبين الضمير الحي والعيش بحرية وبين ذل يراد لنا .