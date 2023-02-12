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وقفة تضامنية في صيدا للمطالبة برفع الحصار عن سورية

وقفة تضامنية في صيدا للمطالبة برفع الحصار عن سورية
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

نفذت اللجنة الوطنية لكسر الحصار المفروض على سورية أمس السبت، وقفة تضامنية في ساحة النجمة في مدينة صيدا اللبنانية تحت شعار (باسم قانون قيصر الجائر تذبح الإنسانية)، أضيئت خلالها الشموع تحية لأرواح ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سورية يوم الإثنين الماضي.

العالم - سوريا

ورفع المتضامنون لافتات كتب عليها (أيادي أميركا هي وصمة عار على الإنسانية)، و (أحرار العالم لن يتخلوا عن سورية العروبة والصمود) .

وألقي في الوقفة التضامنية التي شارك فيها ممثلون عن الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية كلمات أكدت الوقوف إلى جانب سورية في معركة الدفاع عن الحق في مواجهة الغطرسة الأميركية، ودعت الشباب العربي إلى الانخراط معا باسم الأحرار وأصحاب النخوة والواجب الوطني والقومي في معركة الدفاع عن الحق، مشيرة إلى أنها معركة بين الكرامة والإهانة وبين العنصرية البغيضة، والإنسانية الحقيقية وبين الضمير الحي والعيش بحرية وبين ذل يراد لنا .

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