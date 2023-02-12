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بالصور..'واعد' تفتتح معرضا لنصرة الأسرى في كوالالمبور

بالصور..'واعد' تفتتح معرضا لنصرة الأسرى في كوالالمبور
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

افتتحت جمعية واعد للأسرى معرضا لتراث ومقتنيات وصور الأسرى الفلسطينيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

العالم- فلسطين

و حسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" أفادت "واعد" في تصريح صحفي أن افتتاح المعرض يأتي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي بحضور ماليزي رسمي وشعبي ومئات الشخصيات من ١٩ دولة آسيوية وأوروبية وأفريقية.

وضم المعرض صور الأسرى، ومشغولات صنعت بداخل السجون، ومقتنيات تاريخية نادرة تعود لبداية افتتاح السجون.

وقالت الجمعية: إقامة المعرض تأتي في سياق تحشيد الجهود الإنسانية والحقوقية والإعلامية وتفعيلها بما يضمن حضورا متواصلا لقضية الأسرى في المستويات الدولية.

وزارت عدة شخصيات حكومية وبرلمانية وشعبية المعرض في يومه الأول، واطلعت على محتواه الذي يوثق تجربة نضالية تاريخية في حياة الأسرى الفلسطينيين.

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بالصور..'واعد' تفتتح معرضا لنصرة الأسرى في كوالالمبور

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