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إيران بالمرتبة الـ11 بين كبار مصنعي السيارات بالعالم

إيران بالمرتبة الـ11 بين كبار مصنعي السيارات بالعالم
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن إيران احتلت المركز الحادي عشر في إنتاج سيارات الركاب في العالم خلال عام 2022.

العالم - إيران

وأفادت الرابطة اليوم الأحد، بزيادة نسبة 7.9 بالمائة في إنتاج سيارات الركاب في العالم خلال عام 2022 إذ بلغ 68 مليون و161 ألف وحدة.

وأوضحت أن إنتاج سيارات الصالون في إيران خلال عام 2022 شهد نموا بنسبة 10.8 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت أن إنتاج سيارات إيران خلال عام 2022 شهد نموا مزدوجا وعادت البلاد إلى نادي مليون مصنع للسيارات على الرغم من استمرار الحظر الأميركي المفروض عليها.

وبحسب هذا التقرير، استحوذت إيران على حصة 1.6 بالمائة من إجمالي إنتاج سيارات الركاب في العالم خلال 12 شهرا من عام 2022.

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