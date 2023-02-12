حكم بالسجن 10 سنوات على مسؤول أمني سعودي كبير

العالم- السعودية

وقال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر” إنه تم الحكم على الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بالسجن عشر سنوات؛ بعد إقالته واتهامه بالفساد.

وأضاف الحساب أن “الحربي” كان يشغل قائد الطوارئ، ثم عينه “ابن سلمان” مديرًا للأمن العام، مشيرًا إلى أنه تم ترقيته فريق ثم فريق أول في عام واحد في حادثة غير مسبوقة لضابط بهذه الرتب.

وكان حساب “العهد الجديد”، المشهور بمصداقية تسريباته، أكد في وقت سابق، أن إقالة “الحربي” لم تكن بسبب قضايا فساد كما روّج لذلك، بل السبب الرئيسي رسالة وصلته من سعد الجبري، المسؤول الاستخباري السابق المقيم في الخارج.

وذكر الحساب أن رسالة الجبري إلى الحربي “فُسّرت على أنها ترتيب ضد محمد بن سلمان”.