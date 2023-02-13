قلق صهيوني من قاعدة إيران العسكرية تحت الأرض

العالم – العين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"العين الاسرائيلية"، أشار حجازي الى أن ذلك يعني أن البنى التحتية العسكرية الايرانية والمنشآت النووية ستكون محمية فأي عمل عسكري صهيوني لا يترافق مع عمل عسكري أمريكي سيكون فاشلا ولن يحقق أهدافه وان لدى ايران القدرة على حماية منشآتها.



ولفت حجازي الى أنه في المقابل يدرك الكيان الصهيوني بأن لدى ايران القدرات الهجومية القادرة على الوصول الى المنشآت والبنى العسكرية والمطارات المكشوفة والغير محصنة بهذا الشكل، ما يكسر حالة التوازن ان صح التعبير ما تجعل الجانب الايراني في موقع أفضل على مستوى حماية منشآته العسكرية وهي من الرسائل التي تقول انه على الكيان أن يفكر 1000 مرة بشن أي عمل عسكري ضد إيران.



وناقش البرنامج عدة ملفات كانت مسار اهتمام كانت من جانب الاعلام الاسرائيلي لعل أبرزها القاعدة العسكرية الايرانية التي كشفت عنها طهران تحت الأرض، لماذ شكلت مصدر خوف للصهاينة وكيف ناقشوا مخاطرها على أمنهم.

من جهة أخرى كشف الخبير الأمني الصهيوني مردخاي كيدار عن مخططات تل أبيب في زعزعة الامن في ايران فما الدور الاسرائيلي الذي سعى الى تخريب الشارع الايراني.

كما سلط البرنامج الضوء على ملف التطبيع فقد واكب الاعلام الاسرائيلي زيارة وزير الخارجية ايلي كوهين للخرطوم وناقشوا تبعاتها فكيف يقرأ الصهاينة الاتفاق المرتقب مع السودان.

وتوقف اعلام العدو مليا عند القاعدة العسكرية الجوية تحت الأرض التي تم الكشف عنها في ايران ضاربا اخماسا لاسداس فيما يعكسه هذا التطور في القدرات العسكرية الايرانية من تهديد حقيقي للكيان الاسرائيلي وهذا ما أشارت اليه القناة الـ12 العبرية.

ويبحث البرنامج في اليأس من إمكانية مواجهة إيران عسكريا فعلى تل أبيب وضع الخطط من أجل زعزعة الاستقرار واشعال الفتن لاسقاط النظام وهو ما تحدث عنه "مردخاي كيدار"وهو أحد خبراء العدو الأمنيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...