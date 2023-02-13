العالم – حديث البحرين

فالنظام البحريني من أكثر الأنظمة قمعا في العالم ويستمد قوته من الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة، فالاعوام الماضية من الثورة والحراك الشعبي السلمي كانت أعواما من المواجهة الصعبة بذل الشعب البحريني فيها تضحيات جسام من دون أن يستكين ولم يبدل تبديلا في خياراته واهدافه.



هذه الأهداف خطت الطريق اليها دماء الشهداء معاناة المعتقلين ومأساة شعب بأكمله فهناك من أرسى بنضالاته اسس مواجهة نظام العائلات الحاكمة وهناك من استمر وعلى الباقين متابعة النضال حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

في الذكرى الـ12 للثورة البحرينية لازال الشعب متمسك بالثورة وبحقه في تقرير المصير رغم قمع النظام وبطشه بالشعب كما يؤكد البحرينيون أن الشعب مصدر السلطات على قاعدة المواطنة المتساوية.

وسلط البرنامج الضوء على قيام النظام البحريني بصهينة البلاد وتسليمها للأمريكيين والبريطانيين والشعب البحريني يرفض التطبيع والقضية الفلسطينية قضيته.

ودعا آية الله الشيخ عيسى قاسم الشعب إلى أنْ "لا يتنازل عن شيء من مطالبه الحقّة"، مشيراً إلى أنَّه "إذا كان للحكومة نَفَسٌ في عنادها فنَفَس الشّعب في مقاومته أطول". وحثَّ الشيخ عيسى قاسم الشعب على أنْ "تتقدَّم مسيرته بلا توقف".

ويتم مناقشة موضوع الحلقة مع أمين عام حركة أحرار البحرين د. سعيد الشهابي من لندن والقيادي في المعارضة البحرينية مهدي الموسوي من مدينة قم المقدسة.

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