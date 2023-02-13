الرئيس الإيراني يتوجه إلى بكين في زيارة رسمية تستغرق3 أيام 

العالم - خاص بالعالم

وخلال كلمته في مطار مهرآباد في طهران اكد الرئيس الإيراني على ضرورة ترسيخ العلاقات بين طهران والصين وتعزيز الرؤية المشتركة بينهما حيال قضايا المنطقة والعالم مشيرا الى التعاون الثنائي الجيد في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.



نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية الايرانية للشؤون السياسية محمد جمشيدي صرح بانه سيتم خلال زيارة رئيسي إلى بكين، الانتهاء من آليات تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة لخمسة وعشرين عاما بين ايران والصين



وحسب الاعلان الرسمي الايراني فان أهداف هذه الزيارة اقتصادية وسياسية واستراتيجية، اذ ان استراتيجية الحكومة الايرانية هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية.

الأمر الذي يحظى باهتمام خاص مع تطلع إلى تعاون اقتصادي مكثف مع بكين أساسه الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لايران، وطبقا لإحصاءات الجمارك الإيرانية لمدة عشرة أشهر، كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات إيران.

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