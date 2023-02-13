لندن تدرس مصادرة الأصول الروسية المجمدة

أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن السلطات البريطانية تدرس سبل مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعد تشريعا بهذا الصدد.

وقال السفير، "هناك اعترافًا من جميع الدول الغربية تقريبًا، بما في ذلك لندن بأن مثل هذه الإجراءات غير قانونية تمامًا".

وأشار إلى أنه "لا توجد قوانين في هذا الصدد، لكن المنطق المنحرف هو أن مثل هذه القوانين يجب أن تُبتكر وتسن؛ وبقدر ما أفهم، فإن هذا يحدث في الاتحاد الأوروبي وواشنطن. فقد تمت أول حالة مصادرة للأموال الشخصية".

وأضاف السفير، "لم نلاحظ هنا حتى الآن، ولكن هناك أصول، وهناك تحرك في هذا الاتجاه. في الوقت الحالي لا يمكنني تأكيد أي من هذه الخطوات، ولكن يجري بالفعل إعداد نوع من التشريعات التي من شأنها أن تتحرك في هذا الاتجاه".

في تصريحات سابقة قال السفير، أندريه كيلين، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال السفير، "بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.