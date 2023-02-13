الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة.. اكتشاف جزيئات بلاستيكِ دقيقة في شرايين وأوردة الإنسان!

لأول مرة.. اكتشاف جزيئات بلاستيكِ دقيقة في شرايين وأوردة الإنسان!
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

في سابقةٍ من نوعَها، اكتشف العلماءُ جزيئاتَ بلاستيكِ دقيقة في شرايينِ وأوردةِ البشر، مما يشيرُ إلى تفاقمِ أزمةِ تلوثِ البلاستيك إلى مستوياتٍ لم نَدرِكُها من قبل.

العالم_منوعات

وعَثَرت دراسةٌ أجراها باحثونَ في جامعةِ "هل" البريطانية، على جزيئاتٍ دقيقةٍ من البلاستيكِ المستخدَمِ في تغليفِ الموادِ الغِذائيةِ والطَلاءِ لأولِ مرةٍ في الأوردةِ والشّرايينِ البشرية.

وأشارت الدراسةُ المقلقةِ إلى أنَّ الموادَ البلاستيكيةِ الدقيقة يمكنُ أنْ تمرَ إلى أنسجةِ الأوعيةِ الدموية، الأمرُ الذي اعترفَ العلماءُ بأنهم يَجهلونَ تداعياتهِ الصحيةِ حتى الآن.

وقالت عالمةُ السمومُ البيئية: "في حين أننا لا نعرِفُ حتى الآن، تداعياتِ ذلك على صحةِ الإنسان، تُشيرُ الدراساتِ العلميةِ إلى أنَّ هذهِ الجزيئاتِ تسببُ استجاباتً التهابيةً وتوترًا، وقد يلعبُ وجودَ هذهِ الجزيئاتِ الدقيقة في الأوردةِ دورًا كبيرًا في إتلافِ الجزءِ الداخلي من الوريد، مما يؤدي إلى انسداده بمرورِ الوقت".

تصنيف :

روابط ذات صلة

هذا النشاط يجعل طفلك أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد!

حيل فعالة ومضمونة لتنظيف العفن الأسود في منزلك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة العالمية: سوريا مستعدة للنظر بفتح مزيد من المعابر الحدودية

لأول مرة.. اكتشاف جزيئات بلاستيكِ دقيقة في شرايين وأوردة الإنسان!

إنقاذ رجل أمضى أكثر من 160 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في تركيا

استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في نابلس

شاهد.. معاناة منكوبي الزلزال في حلب شمال سوريا

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة الفلسطينة ترد