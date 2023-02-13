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لبنان: أسبوع مُتفجّر مصرفياً… التهديدات تنفذ انطلاقا من يوم الأربعاء

لبنان: أسبوع مُتفجّر مصرفياً… التهديدات تنفذ انطلاقا من يوم الأربعاء
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

يجد اللبنانيون أنفسهم على موعد مع اكثر من استحقاق هذا الاسبوع، ولعل أبرزها التصعيد الذي قد تنتهجه المصارف انطلاقا من يوم الاربعاء في حال عدم التجاوب مع مطالبها. تصعيد لم تعرفه البلاد من قبل، اذ من المرتقب ان يطال وقف كل العمليات حتى عبر ماكينات السحب ATM.

العالم _ لبنان

وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة ان المصارف تضغط وتستخدم التهديد والوعيد، وبخاصة على الصعيد الاعلامي للضغط على المعنيين بتنفيذ مطالبها، خاصة مع تجاوب رئيس المجلس النيابي مع مطالبها لاقرار الكابيتال كونترول، والذي يفترض ان يحصل هذا الاسبوع، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان، اكدت مصادر مصرفية ان القرار اتخذ وسينفذ، وبتنا قاب قوسين من وقف العمل المصرفي بالكامل، باعتبار ان الحالة التي وصلنا اليها غير مسبوقة وتهدد بانهيار القطاع كليا، اذا لم يتم وضع ضوابط قانونية لوقف التخبط الحاصل في تعامل القضاء مع القضايا المرفوعة على اكثر من مصرف.

وتؤكد المصادر لصحيفة الديار اليوم الاثنين ان قرار الاقفال التام اتى بعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الشهر، وقد تم تحديد موعده منتصف الشهر كي لا يتضرر الموظفون والمودعون، اما اذا قرر المسؤولون عن الوضع الحالي المكابرة، فالارجح انه سيكون هناك ازمة حقيقية نهاية الشهر الحالي.

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